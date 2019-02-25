Матиос рассказал о провале тайной операции по задержанию "беркутовцев"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Еще в августе 2014 года Генеральная прокуратура планировала тайную операцию по задержанию 18 "беркутовцев", причастных к преступлениям на Майдане, однако она провалилась. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"В десятых числах августа 2014 года, благодаря спланированной в большом режиме секретности операции, с легендированием, что для проведения парада войск в августе 2014 года, для обеспечения безопасности охраняемых лиц и так далее, определенные части Нацгвардии, "Беркута", а также "Альфы" должны были отбыть на полигон "Десна" в Черниговской области, где должно было состояться одномоментное задержание 18 сотрудников "Беркута", помимо прочих 150, которые были туда привлечены для предотвращения бунта", - отметил Матиос.

По его словам, такие меры необходимы были для предотвращения бунта спецназовцев.

Об этой информации, по словам Матиоса, знали только 15 человек, 5 из которых имели управленческие функции и имели списки лиц, которых планировали задержать. Впрочем буквально за день до операции все 18 "беркутовцев" покинули пределы Украины разными путями. Причем в каждом из списков была допущена 1 ошибка.

"И один из списков сработал", - отметил прокурор.

После этого было открыто уголовное производство, в ходе которого допрашивали всех причастных, впрочем пока дело по расследованию преступлений на Майдане застряло на месте по вине прокурора Сергея Горбатюка.

"Дела продаются", - прокомментировал отсутствие результатов в расследовании дела о преступлениях на Майдане.

Напомним, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории "ДНР" и "ЛНР".