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"Динамо" одержало крупную победу над "Зарей"

"Динамо" одержало крупную победу над "Зарей"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Киевское "Динамо" провело первую встречу после обновления УПЛ. Соперником в 19-м туре стали гости из Луганска - "Заря", передает корреспондент УНН.

"Бело-синие" ударно провели последние 10 минут тайма и за этот промежуток практически сняли вопрос о победителе встречи.

Быстрый прорыв хозяев после прострела Цыганкова завершил ударом в пустую сетку Шапаренко. Впоследствии Беньямин Вербич прошел большую часть поля с мячом, вошел с ним в штрафную и нанес удар в нижний угол ворот. В конце тайма Шапаренко оформил дубль - 3:0.

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В начале следующей половины Караваев ошибся при выбивании мяча из штрафной, подарив владение Вербичу. Словенец без помех пробил голкипера Фелипе. Окончил погром луганчан новичок команды Фран Соль. Подача с правой бровки от Кендзеры обернулась точным выстрелом головой испанца - 5:0.

Кроме того добавим, "Заря" в течение шести подряд матчей не может победить "Динамо".

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Динамо
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