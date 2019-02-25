В Киеве на сбыте метадона задержана группа из 5 человек

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №2 сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Киеве совместно со следователями СО Дарницкого управления полиции разоблачена группа лиц, которые на протяжении длительного времени занимались сбытом наркотического средства - метадона на территории Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на киевскую прокуратуру.

По результатам проведения ряда следственных действий и нескольких этапов оперативных закупок в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны пять человек (двух мужчин и трех женщин), которые занимались наркосбытом.

Местонахождение еще двух человек устанавливается.

Во время обысков у фигурантов изъято пакеты и свертки с порошкообразным веществом. Кроме того, задокументирован факт сбыта злоумышленниками наркотических средств через “закладки”.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Полтавской области нарколабораторию и изъяли рекордную в Украине партию метадона.