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В Киеве на сбыте метадона задержана группа из 5 человек

В Киеве на сбыте метадона задержана группа из 5 человек

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №2 сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Киеве совместно со следователями СО Дарницкого управления полиции разоблачена группа лиц, которые на протяжении длительного времени занимались сбытом наркотического средства - метадона на территории Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на киевскую прокуратуру.

По результатам проведения ряда следственных действий и нескольких этапов оперативных закупок в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны пять человек (двух мужчин и трех женщин), которые занимались наркосбытом.

Местонахождение еще двух человек устанавливается.

Во время обысков у фигурантов изъято пакеты и свертки с порошкообразным веществом. Кроме того, задокументирован факт сбыта злоумышленниками наркотических средств через “закладки”.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Полтавской области нарколабораторию и изъяли рекордную в Украине партию метадона.

Источник: УНН
Теги: Киев, наркоторговля
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