Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Уголовное производство по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Соответствующее решение принял Верховный суд, передает УНН.

"... коллегия судей ..., рассмотрев ходатайство защитников Надежды Савченко и Владимира Рубана, ходатайство прокурора отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и представления Черниговского апелляционного суда о направлении уголовного производства по обвинению Н. Савченко и В. Рубана из Черниговского районного суда Черниговской области в другой суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов, постановила направить упомянутое уголовное производство на рассмотрение в Соломенский районный суд города Киева", - говорится в сообщении Верховного суда в Facebook.

Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

Что же касается Савченко, то Верховная Рада 22 марта лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

В августе 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.