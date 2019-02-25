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США просят СБ ООН собраться на экстренное совещание по Венесуэле

США просят СБ ООН собраться на экстренное совещание по Венесуэле

КИЕВ. 25 февраля. УНН. США просят Совет Безопасности ООН, куда входят 15 государств, собраться на экстренное совещание по ситуации в Венесуэле во вторник, 26 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

США предлагают членам СБ ООН рассмотреть и принять резолюцию о проведении новых выборов президента Венесуэлы. Россия заявила о подготовке своей резолюции, детали которой пока неизвестны.

Напомним, свыше 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Ромель Гусамана.

В субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии.

На границе Колумбии и Венесуэлы ранены почти 300 человек, захвачены военные и продолжаются столкновения.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, Венесуэла
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