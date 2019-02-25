В прокуратуре не знают, куда идут деньги за посещение Межигорья

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Деньги, заработанные на туристах, посещающих бывшую резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича в Межигорье, получают неизвестные лица. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Bp Межигорья сделали аттракцион, деньги от которого неизвестно в каком направлении девались и до сих пор неизвестно, где аккумулируются и куда идут", - отметил Матиос.

По его словам, часть денег от посещения Межигорья идет на содержание животных.

При этом он добавил, что имение бывшего Генерального прокурора Виктора Пшонки было разграблено полностью. По его мнению, причастны к грабежам поместий те, кто позже ими управлял.

Напомним, в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) не исключают, что конкурс на поиск управляющего резиденции "Межигорье" будет продолжен.