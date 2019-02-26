Группа Лимы обратилась в Международный уголовный суд по гуманитарной ситуации в Венесуэле

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Страны, входящие в Группу Лимы, решили направить обращение в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой рассмотреть гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Об этом в понедельник сообщил глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо, выступая перед журналистами с итоговым заявлением Группы, передает УНН.

“Мы решили обратиться в Международный уголовный суд с просьбой принять во внимание серьезную гуманитарную ситуацию в Венесуэле”, — заявил Трухильо.

Глава колумбийского внешнеполитического ведомства отметил, что МКС также рассмотрит случаи “проявления насилия администрацией Николаса Мадуро по венесуэльского населения”.

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Напомним, в субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали почти 300 человек, в том числе десятки граждан Колумбии.

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В частности, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.

Как сообщал УНН, Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 25 февраля, в Боготе объявит о “конкретные шаги” и “четко определены меры” в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.