Баскетболисты сборной Украины поражением в овертайме завершили отбор на ЧМ-2019

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Любляне прошел заключительный тур второго этапа отбора к чемпионату мира по баскетболу 2019-го года в котором сборная Украины по баскетболу гостила в Словении, передает корреспондент УНН.

После старта встречи 4:0 в пользу "желто-синих", хозяева паркета сумели выйти вперед и удерживать минимальное преимущество. Старт второй 10-минутки оказался на удивление успешным для Игоря Бояркина и Иссуфу Санон, которые имели полностью реализации. Благодаря этому Украина имела солидное преимущество - 36:24.

Всю третью четверть украинцы опережали в счете около +15. Однако в начале заключительного отрезка хозяева сократили отставание, а трехочковый с сиреной от Зорана Драгича перевел игру в овертайм (76:76). По неуступчивому рисунку игру в овертайме минимальный выигрыш достался словенцам - 85:84.

Статистика: Украина - Кравцов 16 + 12 пд, Пустозвонов 13 + 6 пд, Бобров 11 + 6 пд + 4 пр, Павлов 9, Лукашов 8 + 4 пр, Бояркин 8, Санон 7.

Примечательно, что данная игра не имела турнирного значения, ведь обе команды ранее потеряли шансы на выход к мировому первенству - в украинском 5 побед и 5-е место, у словенцев 3 победы и 6 место.