Глава МИД Колумбии заявил, что Мадуро будет нести ответственность за насилие над Гуайдо

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро будет нести ответственность за любое насилие над лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и его родственниками. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, выступая перед журналистами, передает УНН.

"С Боготы мы хотим возложить ответственность на узурпатора (Николаса) Мадуро за любые насильственные действия в отношении (Хуана) Гуайдо, его жены и его родственников", - сказал министр.

Трухильо также утверждал, что на Гуайдо надеются все венесуэльцы. "Хуан Гуайдо - это будущее. Узурпатор Мадуро - это прошлое", - считает колумбийский министр.

В конце января Гуайдо заявил, что на его семью оказывается давление со стороны полиции Венесуэлы. Боливарианская полиция опровергла это заявление.

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Напомним, в субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали почти 300 человек, в том числе десятки граждан Колумбии.

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В частности, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.

Как сообщал УНН, Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 25 февраля, в Боготе объявит о "конкретные шаги" и "четко определены меры" в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.