Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 февраля 2019 05:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина не имеет подтверждения факта обследования военнопленных моряков – Омбудсмен
Украина не имеет подтверждения факта обследования военнопленных моряков – Омбудсмен
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4185
Версия для печати

Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь на границе с Колумбией

Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь на границе с Колумбией

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы в понедельник открыли огонь на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией для разгона участников акций протеста. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional, передает УНН.

По ее данным, стрельба велась в направлении Колумбии. Полицейские этой страны, находясь на своей территории, привели оружие в боевую готовность, но не стреляли. Сведений о пострадавших среди колумбийских силовиков обнародовано не было. Протестующие на границе двух стран требуют от властей Венесуэлы разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

Напомним, венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы, несколько грузовиков были сожжены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания отказалась поддерживать военное вмешательство в Венесуэлу

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перешли около 160 силовиков, не пожелавших подчиняться приказам Мадуро.

Как сообщал УНН, Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 25 февраля, в Боготе объявит о "конкретные шаги" и "четко определены меры" в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные Колумбии разворачивают силы у моста на границе с Венесуэлой

Источник: УНН
Теги: граница, Нацгвардия, Колумбия, стрельба, огонь, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.