Организаторы международного "Евровидения" прокомментировали ситуацию с MARUV

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Ответственность за выбор участника на международный песенный конкурс "Евровидение" лежит непосредственно на национальных вещателях. Так в понедельник Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг отбора на конкурс в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт организаторов песенного конкурса.

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Телекомпания в настоящее время ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только они будут подтверждены, будут объявлены на официальных каналах "Евровидения", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, которая будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение-2019", дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гастролировать в РФ, и свое решение по ним.

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