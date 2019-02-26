Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 февраля 2019 05:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина не имеет подтверждения факта обследования военнопленных моряков – Омбудсмен
Украина не имеет подтверждения факта обследования военнопленных моряков – Омбудсмен
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3345
Версия для печати

Австралийский суд признал кардинала Пелла виновным в насилии над детьми

Австралийский суд признал кардинала Пелла виновным в насилии над детьми

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Австралийский суд признал кардинала Римско-католической церкви Джорджа Пелла виновным в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, передает УНН.

По данным издания, Пелл сделал инкриминируемые ему действия 22 года назад по отношению к 13-летним мальчикам. Вынесение приговора, как ожидается, состоится в первую неделю марта.

76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал префектом (главой) секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году члены основанной правительством Австралии комиссии по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывали Пелла в качестве свидетеля по делу о насилии в отношении несовершеннолетних в Австралию, но он не смог приехать в связи с ухудшением состояния здоровья. После этого полицейские детективы побывали в Ватикане и провели беседу с кардиналом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Франциск сравнил растление детей с жертвоприношениями

В июне 2017 года Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину и предстать перед судом в Мельбурне. Кардинал категорически отвергает все обвинения, называя их "абсолютной ложью".

Как сообщал УНН, Папа Франциск впервые публично прокомментировал скандал со священниками и епископами, которые осуществляют сексуальное надругательство над монахинями, и заявил, что он полон решимости сделать больше для борьбы с этой проблемой.

Источник: УНН
Теги: дети, католики, сексуальные домогательства
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.