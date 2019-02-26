После предостережения Путина российское телевидение перечисляет ядерные мишени в США

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российское государственное телевидение перечислило военные объекты США, которые станут мишенями в случае ядерного удара, и заявил, что гиперзвуковая ракета, которую разрабатывают в России, сможет достичь целей менее чем за пять минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Среди мишеней — Пентагон и президентская резиденция в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

Сообщение транслировалось в воскресенье вечером, после того, как президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к чему-то вроде “кубинского ракетного кризиса”, если Соединенные Штаты хотят этого.

Путин заявил, что Россия будет вынуждена ответить размещением гиперзвуковых ядерных ракет на подводных лодках у вод США — в ответ на опасения, что Соединенные Штаты могут развернуть ядерные ракеты среднего радиуса действия в Европе.

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В вечернее воскресной передачи Дмитрий Киселев, ведущий главного еженедельного телевизионного шоу России “Вести недели”, показал карту Соединенных Штатов и определил несколько мишеней, в которые, по его словам, Москва хотела бы попасть в случае ядерной войны.

Мишени, которые Киселев назвал президентскими или военными командными центрами США, также включали Fort Ritchie, военный учебный центр в штате Мэриленд, закрыт в 1998 году, McClellan, базу ВВС США в Калифорнии, закрытую в 2001 году, и Jim Creek, военно-морскую базу в штате Вашингтон.

“Сейчас мы никому не угрожаем, но если такое развертывание произойдет, наш ответ будет мгновенной”, — сказал Киселев.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты заявляют, что не имеют непосредственных планов развертывания ракет в Европе и отклонили предостережение Путина как пропагандистские. В настоящее время США не наземных ядерных ракет средней дальности, которые могли бы разместить в Европе.