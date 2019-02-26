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Умер вокалист легендарной британской группы

Умер вокалист легендарной британской группы

Вокалист группы Talk Talk Марк Холлис, кадр из клипа "Such a shame"

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. Об этом в понедельник вечером сообщил в своем Facebook другой участник коллектива, басист Пол Уэбб, передает УНН.

“Шокирован и расстроен новостями о смерти Марка Холлиса. Он был гением в музыке, и для меня было честью и большой удачей играть с ним в одной группе”, — написал Уэбб, добавив, что “прорывные музыкальные идеи” Холлиса повлияли на многих исполнителей его поколения.

О причинах смерти музыканта пока не сообщается.

Справка УНН: Группа Talk Talk была основана в 1981 году и распалась в 1992-м. Широкую известность ей принесли синглы Talk Talk, It’s my life, Such A Shame и Laughing Stock, выдержаны в жанре синти-поп. Впоследствии коллектив много экспериментировал, став одним из основателей такого музыкального направления, как построк. У группы вышло пять студийных альбомов.

Напомним, участник легендарной группы the Monkees Питер Торк умер на 78-м году жизни.

Источник: УНН
Теги: музыка, Великобритания, смерть, певец
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