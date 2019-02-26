Официальный курс гривны установлен на уровне 26,99 грн/доллар

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На 26 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,99 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 февраля установлены на таком уровне:

26.990656 грн за доллар;

30.647890 грн за евро;

0.413600 грн за российский рубль;

35.297243 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 февраля курс всех валют (кроме доллара, курс которого уменьшился) - вырос.