На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 26 февраля 2019 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 26 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1153.396137;

Серебро - 13.771515;

Платина - 720.248869;

Палладий - 1286.034750.

По сравнению с 25 февраля курс всех металлов снизился, кроме курса платины и золота (которые выросли).