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Ким Чен Ын прибыл в Ханой для встречи с Трампом

Ким Чен Ын прибыл в Ханой для встречи с Трампом

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник прибыл в Ханой, где у него 27-28 февраля состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из пресс-центра саммита КНДР - США во вьетнамской столице, передает УНН.

Как передает издание, Ким Чен Ын остановился в отеле Melia Hanoi, который расположен в центре города. В гостиницу прибыл его кортеж, состоящий из более чем 10 автомобилей.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп отправился в столицу Вьетнама Ханой на переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщал УНН, США и КНДР могут договориться в Ханое о завершении Корейской войны.

Напомним, некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Источник: УНН
Теги: США, саммит, КНДР, Ким Чен Ын, Вьетнам, Дональд Трамп
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