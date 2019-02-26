ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненый

КИЕВ. 26 февраля. УНН. 25 февраля российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики дважды обстреляли позиции наших защитников:

“Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединский;

из минометов калибра 120 мм — вблизи села Водяное ”.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг совершил пять прицельных обстрелов:

“Из гранатометов различных систем — в районе населенного пункта Луганское;

из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Новотошковское;

из стрелкового оружия — в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минского договоренностями.

По данным разведки, 25 февраля двух боевиков уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.