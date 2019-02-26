Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Более 6,81 млн граждан Кубы проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке. Об этом в понедельник сообщила председатель Национальной избирательной комиссии острова Алина Бальсейро, передает УНН.

"По предварительным данным, за проголосовали 6 млн 816 тыс. Избирателей, против принятия выступили 706 тысяч", - заявила она на пресс-конференции в Гаване. По ее данным, явка на референдуме составила 84,4%. В голосовании приняли участие 7,84 млн избирателей.

Всего в списки избирателей было внесено более 8,6 млн кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). На голосование был вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?" Положение, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей).

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики, - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, установление постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

Напомним, 25 февраля прошел и завершился референдум по вопросу принятия новой конституции на Кубе. Перед этим, Парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны