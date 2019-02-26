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Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции

Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Более 6,81 млн граждан Кубы проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке. Об этом в понедельник сообщила председатель Национальной избирательной комиссии острова Алина Бальсейро, передает УНН.

"По предварительным данным, за проголосовали 6 млн 816 тыс. Избирателей, против принятия выступили 706 тысяч", - заявила она на пресс-конференции в Гаване. По ее данным, явка на референдуме составила 84,4%. В голосовании приняли участие 7,84 млн избирателей.

Всего в списки избирателей было внесено более 8,6 млн кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). На голосование был вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?" Положение, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей).

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики, - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, установление постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

Напомним, 25 февраля прошел и завершился референдум по вопросу принятия новой конституции на Кубе. Перед этим, Парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны

Источник: УНН
Теги: референдумы, Конституция, Куба
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