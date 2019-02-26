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Сегодня по Украине дождь с мокрым снегом

Сегодня по Украине дождь с мокрым снегом

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине во вторник, 26 февраля, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем составит 5 градусов тепла на большинстве территории страны, 7 градусов выше нуля - на западе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"26 февраля ночью в восточных областях, днем на большей части территории страны небольшой дождь с мокрым снегом. На Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах днем около 0°.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
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