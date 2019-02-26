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Туристов призвали не ходить в Карпаты во время непогоды

Туристов призвали не ходить в Карпаты во время непогоды

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Спасатели призывают граждан не выходить в горы во время ухудшения погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины, передает УНН.

"Учитывая увеличение количества чрезвычайных происшествий с участием туристов, всем любителям активного зимнего отдыха в горах советуем всегда соблюдать правила безопасности и следить за снеголавинной ситуацией на ресурсе Укргидрометцентра", - указали спасатели.

При этом в ведомстве напомнили об инциденте, который произошел во время восхождения группы туристов на вершину горы Поп Иван на выходных. "Сверхвысокую цену пришлось заплатить двум туристам при попытке восхождения", - добавили спасатели.

Источник: УНН
Теги: Карпаты, туристы, ГСЧС
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