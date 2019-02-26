Пакистан заявил, что имеет право на надлежащий ответ на действия Индии

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во вторник заявил, что Пакистан имеет право на самооборону и надлежащий ответ на "индийскую агрессию". Об этом сообщает Geo TV, передает УНН.

Это заявление глава МИД Пакистана сделал после того, как "ранее сегодня индийские военные самолеты нарушили Линию контроля (LoC), но были вынуждены были вернуться благодаря своевременной реакции ВВС Пакистана", отмечает издание.

"Мы продолжали говорить миру, что это может произойти... Они (Индия) сегодня совершили агрессию против Пакистана. Индия (сегодня) нарушила Линию контроля (демаркационная линия между Индией и Пакистаном - ред.). Пакистан имеет право на самооборону и надлежащий ответ", - заявил Куреши после экстренного совещания в МИД для обсуждения сложившейся ситуации.

Министр иностранных дел Пакистана сообщил, что премьер-министр страны Имран Хан сегодня в 11 утра созвал совещание для рассмотрения сложившейся ситуации.

Ранее СМИ сообщали, что ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира.

Официальный представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур обнародовал фото, что описано как упавшая "полезная нагрузка" с самолета.