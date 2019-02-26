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Депутаты сегодня планируют заняться вопросами нацбезопасности

Депутаты сегодня планируют заняться вопросами нацбезопасности

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Народные депутаты во вторник, 26 февраля, планируют рассмотреть законопроект 10067 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях". Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, передает УНН.

На утреннем пленарном заседании парламентарии планируют продолжить рассмотрение законопроектов 10006 и 10006-1 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".

Также депутаты должны рассмотреть и принять решение о продлении срока упрощенной процедуры реорганизации государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и 10077 - "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодека Украины относительно особенностей применения временных положений осуществления специального предварительного расследования и судебного производства".

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Согласно повестке дня, в первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта 6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих", 7549, 7549-1 - "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы", 9401 - по создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, законопроект 9460 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей процедуры публичных закупок во время действия правового режима военного положения".

Депутаты также должны принять решение о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов и внести изменения в Госбюджет-2019.

Также депутаты планируют рассмотреть законопроект 9353 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования".

По повестке дня, парламентарии должны рассмотреть во втором чтении законопроект 5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований", 6235 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно технических регламентов и оценки соответствия" и 6070 - о внесении изменений в статью 242 Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщал УНН, в ВР взялись за платежки на газ.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, работа, политика
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