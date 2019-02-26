Депутаты сегодня планируют заняться вопросами нацбезопасности

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Народные депутаты во вторник, 26 февраля, планируют рассмотреть законопроект 10067 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях". Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, передает УНН.

На утреннем пленарном заседании парламентарии планируют продолжить рассмотрение законопроектов 10006 и 10006-1 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".

Также депутаты должны рассмотреть и принять решение о продлении срока упрощенной процедуры реорганизации государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и 10077 - "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодека Украины относительно особенностей применения временных положений осуществления специального предварительного расследования и судебного производства".



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Согласно повестке дня, в первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта 6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих", 7549, 7549-1 - "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы", 9401 - по создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, законопроект 9460 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей процедуры публичных закупок во время действия правового режима военного положения".



Депутаты также должны принять решение о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов и внести изменения в Госбюджет-2019.



Также депутаты планируют рассмотреть законопроект 9353 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования".



По повестке дня, парламентарии должны рассмотреть во втором чтении законопроект 5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований", 6235 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно технических регламентов и оценки соответствия" и 6070 - о внесении изменений в статью 242 Уголовно-процессуального кодекса.



Как сообщал УНН, в ВР взялись за платежки на газ.