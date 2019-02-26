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В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 400 автомобилей

В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 400 автомобилей

КИЕВ. 26 февраля. УНН. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 375 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/55; "Марьинка" - 50/60; "Новотроицкое" - 50/70; "Гнутово" - 20/40", - говорится в сообщении.

Пограничники уверяют, что все КПВВ на линии разграничения начали работу по графику зимнего периода вовремя.

Отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению в пределах всех дорожных коридоров. В общем через КПВВ последовало 32,2 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Напомним, в КПВВ "Станица Луганская", что в Луганской области, при переходе пункта пропуска умер пожилой мужчина.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, автомобили, КПВВ, очереди
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