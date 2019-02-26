В РФ заявили о планировании "Исламским государством" теракта на ГРУ

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Один из лидеров группировки "Исламское государство" Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), который дистанционно организовал и лично контролировал в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане, готовил и две подобные акции в Москве, в частности, теракт на объект ГРУ. Об этом пишет российская газета "Коммерсант", передает УНН.

"Нораки приказал своим подручным подорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевское шоссе, затем - пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ", - пишет издание.

При этом указано, что сам Нораки пока недоступен для российской спецслужбы.

Напомним, Генсек Интерпола предупредил о новой волне исламского терроризма.