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В Николаеве в ДТП погибли два человека, один из них военнослужащий

В Николаеве в ДТП погибли два человека, один из них военнослужащий

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сегодня около 2-х ночи в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Шоссейная автомобиль Peugeot 407 выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Два человека погибли и еще один травмирован. Предварительно известно, что один из погибших военнослужащий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции в Николаеве.

"26 февраля примерно в 1:50 на пересечении пр. Центрального и ул. Шоссейная Заводском районе водитель, управляя автомобилем Peugeot 407, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом ", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате аварии 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте, еще одна 32-летняя пассажирка, также военнослужащий, с телесными повреждениями была госпитализирована.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, под Киевом произошла тройная ДТП с участием полицейского авто.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погибшие, Николаев и Николаевская область
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