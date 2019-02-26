Митинг под ВР: аптеки на грани закрытия

КИЕВ. 26 февраля. УНН. По состоянию на утро 26 февраля в стенами Верховной Рады проходит митинг физических лиц - предпринимателей фармацевтической отрасли, передает корреспондент УНН.

Активисты требуют от народных депутатов срочно рассмотреть и принять законопроект №9495 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению государственной поддержки развития малого предпринимательства на рынке розничной торговли лекарственными средствами", автором которого является народный депутат Ирина Сисоенко.

Цель законопроекта - исправить ситуацию, возникшую в связи с принятием ВРУ закона №2628-VIII. Этим законом были внесены изменения в Налоговый кодекс, которые сделали невозможным существование аптек в украинских селах.

"Этот законопроект обязывает нас, владельцев малых аптек, устанавливать кассовые аппараты. Решение само по себе не плохое, но мы и так находимся на грани выживания. Понимаю, что крупные сетевые аптеки со средним чеком в 700 грн легко могут себе это позволить, а у нас - ФЛП - средний чек 40-50 грн, мы едва держимся на плаву", - объясняет участник акции, фармацевт Лидия Криенко.

Закон подписан Президентом Украины в декабре 2018-го и вступил в силу с 1 января 2019 года.

"Документ не предусматривает переходного этапа для перевода деятельности ФЛП - владельцев аптек на использование РPO в своей деятельности", - подчеркивает участник акции Тарас Юзковец.

Также участники акции просят депутатов ВРУ рассмотреть законопроект №8591, который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.

"Рынок розничной торговли лекарственными средствами монополизируется региональными сетями и мегаракетами всеукраинского масштаба, которые поглощают малых конкурентов. Это надо остановить", - комментирует фармацевт Елена Прудникова.

Напомним, как писал УНН, в городах продолжают исчезать коммунальные аптеки, не выдерживая конкуренции с сетевиками.