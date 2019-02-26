Туск считает рациональным предложение об отсрочке Brexit

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Продление срока реализации Brexit было бы "рациональным". Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на POLITICO Europe.

Туск накануне заявил, что не думает, что Британия может одобрить соглашение о Brexit к "дедлайну" в марте. Он сказал, что обсуждал перспективу продления срока Brexit с Мэй на встрече в воскресенье, но она была против.

"Премьер-министр Мэй и я ... обсудили много вопросов, включая правовой и процедурный контекст возможного продления", - сказал Туск.

"Для меня совершенно ясно, что в Палате общин нет большинства, чтобы принять соглашение", - сказал он.

"Мы столкнемся с альтернативой: хаотичным Brexit или продлением. Чем меньше времени до 29 марта, тем больше вероятность продления, и это объективный факт - не наше намерение, не наш план - но объективный факт. Я считаю, что в ситуации, в которой мы находимся, продление было бы рациональным решением. Но премьер-министр Мэй все еще считает, что она может избежать этого сценария", - отметил Туск.

На своей пресс-конференции Мэй сказала, что отсрочка ничего не даст. По ее словам, это "не приведет к заключению соглашения, а лишь задержит момент, когда будет приниматься это решение". "Мы можем выйти (из ЕС - ред.) с соглашением 29 марта", - добавила Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого. В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.