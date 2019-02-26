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Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

КИЕВ. 26 февраля. УНН. По состоянию на 26 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 94-е сутки среднего планового ремонта. 25 февраля 2019 в 07:30 энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от энергосети действием защиты от внутренних повреждений генератора. 25 февраля 2019 в 20:38 энергоблок № 1 Ровенской АЭС подключен к сети после завершения капитального планового ремонта. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, 26 февраля 2019 в 02:30 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС разгружен на 450 МВт (до 69% номинальной мощности) для поиска и устранения присосов сырой воды в конденсаторах турбины.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 020 МВт, РАЭС - 2740 МВт, ЮУАЭС - 2 615 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
За прошедшие сутки, 25 февраля, станциями выработано 271,67 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 25 февраля в 7:30 энергоблок № 3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Украина, Энергоатом
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