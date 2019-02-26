В Кировоградской области арбитражного управляющего задержали на взятке в 650 тыс. грн

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В городе Александрия Кировоградской области, задержан арбитражный управляющий, который за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия, получил взятку в 650 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры южного региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 650 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Вчера, в понедельник, 25 февраля, после получения указанной суммы взятки управляющего задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся первоочередные следственные действия.

Задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги - ред.) УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, оперуполномоченный уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции, которого задержали во время получения взятки, требовал деньги с гражданина за спецназовца.