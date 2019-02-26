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В правительстве вновь заговорили об экспорте украинского газа

В правительстве вновь заговорили об экспорте украинского газа

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Стратегическая цель Украины - стать страной-экспортером газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время 10-го международного Украинского энергетического форума, передает корреспондент УНН.

"Из страны-импортера нам надо превратиться в страну, которая сможет обеспечить на 100% себя всем спектром энергетических ресурсов. И, конечно, наша стратегическая цель - страна-экспортер (газа - ред.), тогда мы сможем формировать совершенно новую цену на природный газ, он перестанет быть политически спекулятивным направлением, а люди получат доступ к национальным ресурсам, которые будут иметь более низкую стоимость, чем сегодня мы импортируем в Украину", - отметил Гройсман.

Он сообщил, что задача Украины - больше добывать и производить энергетических ресурсов, а также энергоэффективно потреблять энергоресурсы.

Как сообщал УНН, правительство имело два варианта: повышение цен на газ для населения или дефолт.

Напомним, структурное подразделение НАК "Нафтогаз", компания "Укргаздобыча" фактически провалила план добычи газа до 2020 года.

Источник: УНН
Теги: экспорт, газ, Украина, Владимир Гройсман
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