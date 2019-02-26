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На потенциально угрожающих направлениях Украина наращивает войска - Президент

На потенциально угрожающих направлениях Украина наращивает войска - Президент

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На потенциально угрожающих направлениях украинская армия проводит наращивание соответствующих группировок войск. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"На потенциально угрожающих направлениях проводиться наращивания соответствующих группировок войск. Усиленно систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск", - подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко отметил, что, наконец, восстанавливаются Военно-Морские Силы; создано и постепенно приобретает боевых возможностей Командование морской пехоты. "Мы усиливаем морскую и артиллерийскую компоненты береговой обороны, совершенствуем инфраструктуру базирования кораблей ВМС в портах Черного и Азовского морей", - добавил он.

"Подчеркиваю, что только в течение 2018 в войска было поставлено более 3000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 ракет и боеприпасов, 2000 единиц современного стрелкового оружия и антиснайперських комплексов", - особо подчеркнул Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил: "Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер", новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи - все это уже на вооружении в ваших военных частях".

Как сообщал УНН, Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ .

Источник: УНН
Теги: Украина, армия, ВСУ, Петр Порошенко
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