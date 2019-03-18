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ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на выборах президента

ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на выборах президента

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня, 18 марта, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которая рассмотрела соответствующие обращения и зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 5 - от Литовской Республики, 108 - от международной неправительственной организации "Canadem", 2 - от Словацкой Республики, 83 - от Всемирного Конгресса Украинских, 23 - от Парламентской Ассамблеи НАТО, 4 - от Иорданского Хашимитского Королевства", - говорится в сообщении.

В комиссии добавили, по состоянию на 18 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 967 официальных наблюдателей от 11 международных организаций и 10 иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, по состоянию на 15 марта, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 44 официальных наблюдателей на выборах президента Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, наблюдатели, Президент
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