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МИД направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированный Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Украины, передает УНН.

"В связи с визитом Владимира Путина в АР Крым и города Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - говорится на сайте ведомства.

Как отметили в МИД, Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников к временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых является Российская Федерация и Украина".

При этом в министерстве напомнили, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь, который признается всем миром.

Напомним, согласно предварительным анонсом, сегодня, 18 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил оккупированный Крым.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, нота
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