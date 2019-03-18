Сотрудничество львовского "Гетьмана" и оффшорного бизнесмена должны проверить в СБУ - депутат

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня Украина имеет, мягко говоря, очень напряженные отношения с РФ, так все сведения о возможном сотрудничестве украинских предпринимателей с бизнесом государства-оккупанта СБУ обязано проверять особенно тщательно. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук.

В частности, по его словам, силовики должны проверить и данные отдельных СМИ о сотрудничестве между водочным львовским заводом "Гетманом" и "оффшорным" бизнесменом Нилом Смитом.

"Конечно и вполне логично, что СБУ должно проверить это партнерство (Смита и" Гетьмана ", - ред.). Если еще не проверила - то надо обратиться в СБУ, возможно они не информированы об этом факте. Но проверить они это не могут, это точно", - сказал он.

Паламарчук добавил, что в случае, когда речь идет о мошенничестве или даже о государственной измене, то СБУ должно реагировать быстрее.

Напомним, по данным издания "Капитал", по меньшей мере три иностранных бизнесменов, причастных к ведению бизнеса на территории аннексированного Крыму и РФ заключили соглашение о совместной работе на украинском водочном рынке с львовским заводом "Гетьман". Речь идет о Ниле Смите, Джонатане Вейла и Джеймсе Харта.

"Сегодня же, оффшорная компания Нила Смита "Истерн Беверидж Компани Лимитид" (Кипр) передала подконтрольном Джонатану Вейлу оффшора "Зафорпо Вентурес"лицензионные права на ряд ТМ украинских водок. И хотя реальными владельцами водочных брендов ни Смит, ни Вейл не является, в дальнейшем они подписали договор о сотрудничестве по выпуску алкогольных напитков с "Гетманом", - пишет издание.

Поэтому, СМИ предположил, что таким образом, "львовский завод, через схему оффшорного "подряда", мог стать представителем интересов российского водочного бизнеса в Украине".

Также напомним, в прошлом году сети розничной торговли заподозрили рейдерство украинской водочной торговой марки.