За время российской агрессии погибли почти 3 тысячи украинских военных

КИЕВ. 18 марта. УНН. Вследствие российской агрессии погибли 2955 защитников Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития Ровенской области, передает корреспондент УНН.

"2955 украинских воинов, в том числе один сегодня ночью, отдали свою жизнь, чтобы мы с вами могли строить свободное и независимое государство", - отметил Президент.

По его словам, сейчас на российско-украинской границе стоят российские дивизии, готовые к вторжению. Кроме того, ежедневно происходят обстрелы и провокации на линии фронта.

Как отметил Порошенко, президент РФ Владимир Путин не смирился с тем, что Украина последние пять лет "систематически ломает" все его планы.

Напомним, с начала текущих суток на линии боевого соприкосновения боевики дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один украинский военный.

Как сообщал УНН, за время агрессии РФ против Украины от взрыва мин погибли 269 гражданских лиц, среди них 27 детей.