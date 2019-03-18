В Житомирской области 38 общин перейдут в ПЦУ

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Житомирской области прихожане 38 религиозных общин уже провели собрание и приняли решение о присоединении к Православной церкви Украины. Из них 10 общин - уже официально перерегистрировали уставы и изменили каноническую подчиненность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

В соответствии с распоряжениями председателя ОГА Игоря Гундича уставы религиозных организаций в новой редакции перерегистрировали после собрания прихожан в:

с. Ворсовка, пгт Гранитное, с. Маклаивка, с. Федоровка Малинского района;

м. Андрушефка;

с. Бондаровка и с. Ушица Коростенского района;

с. Сингуры Житомирского района;

с. Малый Браталов Любарского района;

пгт Народичи.

Сообщается, что в целом в ПЦУ на Житомирщине изъявили желание присоединиться 38 религиозных общин, из которых 2 - с. Станишевка Житомирского и с. Романовка Романовского районов - провели собрание на прошлой неделе.

В ОГА отметили, что в Житомирском районе уже 7 общин провели собрание по переходу из УПЦ МП в ПЦУ.

Как сообщал УНН, в Православную церковь Украины перешло 484 приходские храмы и два кафедральных собора УПЦ МП.