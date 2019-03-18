Политзаключенный Бекиров собирается объявить голодовку – дочь

КИЕВ. 18 марта. УНН. Арестованный в оккупированном Крыму крымскотатарский активист Эдем Бекиров собирается объявить голодовку. Об этом сообщает его дочь Элеонора Бекирова на своей странице в Facebook передает УНН.

"Мой отец (Эдем Бекиров - ред.) собирается объявить голодовку. Сегодня его день начался с показателя 16 мм сахара. Мы стараемся через адвоката уговорить его не объявлять голодовку, но пока безуспешно", - отметила Бекирова.

Дочь написала, что еду, которую родные прислали еще три дня назад, он получил только вчера. За два дня продукты испортились, а пищу, которую готовят в СИЗО, Бекирову есть нельзя, добавила женщина.

"Ему создают невыносимые условия, с издевкой говорят: "Иди на прогулку", на пятый этаж по винтовой лестнице... как они себе это представляют?" - написала Бекирова.

Как сообщал УНН, адвокаты тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова получили "медицинское заключение" от так называемой власти оккупированного Крыма, в котором заявлено, что болезни крымского татарина не препятствуют его пребыванию под стражей.

Однако, по словам адвоката, у Бекирова есть заболевания, которые препятствуют пребыванию в заключении: анатомические дефекты - ампутации, которые требуют постоянного медицинского сопровождения, - сахарный диабет.

Ранее Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщала, что состояние здоровья Бекирова сверхкритическое.

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Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.