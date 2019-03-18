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Крым становится для России неподъемным бременем - Климкин

Крым становится для России неподъемным бременем - Климкин

КИЕВ. 18 марта. УНН. Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от "приращения земель". Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

По словам министра, России уже никогда не удастся приживить полуостров к себе, и время здесь не поможет. Даже ближайшие союзники Москвы отказались признать легитимность грабежа, ибо это опустило их ниже плинтуса в глазах международного сообщества.

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Климкин добавил, что Россия все больше напоминает вора, который не знает, что ему делать с краденым, но уже начинает понимать, что преступление неизбежно вылезет ему боком.

"Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от "приращения земель". Всем уже стало ясно: оккупация лишает Крым и крымчан будущего, отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже и сейчас. Ответственность за это полностью ложится на оккупанта, но он явно не в состоянии удерживать ситуацию", - отметил он.

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Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Павел Климкин

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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