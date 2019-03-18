Путин в Крыму заговорил на украинском

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым заявил, что российский и украинский народ никогда не ссорились и добавил несколько слов на ломаном украинском. Об этом написал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.

“Российский и украинский народы никогда не ссорились. У нас недоразумение только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински: “З глузду з’їхали чи шо?” — написал Смирнов.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и город Севастополь и передало ноту протеста РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”.