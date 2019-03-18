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Канада начинает новый этап военной миссии в Украине - до 2022 года

Канада начинает новый этап военной миссии в Украине - до 2022 года

КИЕВ. 18 марта. УНН. Канадское правительство объявило о продлении военной тренировочной миссии Unifier в Украине до 2022 года. Об этом решении на специальной церемонии в Оттаве объявили министр обороны Харджит Сейджан и министр иностранных дел Христя Фриланд, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Канаде.

"Тренировки, которое проводят канадские вооруженные силы, прямо помогают украинской армии поддерживать домашнюю безопасность и территориальную целостность и делают вклад в реиогионльну и международную безопасность", - говорится в совместном заявлении министров.

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Мандат миссии распространяется до 2022 года. В составе миссии 200 канадских военнослужащих, которые будут учить украинских коллег по 5 направлениям подготовки: тактика малых групп и снайперская подготовка, разминирование, военная полиция, полевая медицина и логистика.

"Это реальная помощь, которая спасает жизни наших братьев и сестер на фронте. Плюс это очень ценное двустороннее обучение: для нас это возможность поделиться бесценным боевым опытом с нашим очень близким партнером по НАТО", пояснил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

За предыдущие 4 года операции Unifier канадские тренировки прошли около 11 тыс. украинских военных.

Ранее СМИ сообщали, что Канада может объявить в понедельник о продлении миссии военных инструкторов в составе 200 человек в Украине.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, посольство, миссия
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