В Украине не будет никаких частных армий - президент

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине не будет никаких частных армий. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.

"Позиция Президента Украины абсолютно четкая - в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", - сказал он.

Он также напомнил, что в 2014 году некоторые украинские олигархи пытались создать личное войско.

"Наши решительные действия это ликвидировали. Именно эта позиция будет продемонстрирована и в 2019 году. Никто, кроме государства не будет иметь монополию на применение силы", - подчеркнул Президент.

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Напомним, международный уголовный суд (МУС) может специально создать военный трибунал для рассмотрения "Ситуации в Украине" (официальное название дела по Украине в МУС).