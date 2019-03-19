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Британский парламент не будет голосовать за неизмененное соглашение по Brexit

Британский парламент не будет голосовать за неизмененное соглашение по Brexit

КИЕВ. 19 марта. УНН. Британский парламент не будет голосовать в третий раз за соглашение с Европейским Союзом по Brexit, если премьер-министер Тереза Мэй не внесет значительные изменения в этот документ. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу. Ранее парламент уже дважды проголосовал против сделки, о которой правительство страны договорился с Брюсселем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Британское правительство не имеет права подавать в Палату общин точно такое же предложение или предложение, которое, по сути повторяет ту, по которой на прошлой неделе проводилось голосование и которую отклонили большинством в 149 голосов", - сказал Беркоу.

В офисе Терезы Мэй отметили, что приняли к сведению заявление спикера парламента.

Ранее Тереза Мэй заявила, что голосование по соглашению о выходе страны из ЕС должно состояться до запланированного на 21 марта саммита Европейского Совета. Она добавила, что в противном случае "мы не оставим ЕС еще много месяцев, если это вообще произойдет". По ее словам, возвращение к исходному пункту и начало переговоров по абсолютно новому соглашению будет означать значительно дольшую отсрочку Brexit.

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Как сообщал УНН, 17 марта два министра правительства предостерегли, что премьер может отказаться от третьего голосования в парламенте по соглашению на следующей неделе, если не будет чувствовать поддержки со стороны однопартийцев, которые ранее голосовали против.

Напомним, что два предыдущих голосования по соглашению о Brexit закончились провалом для правительства Мэй. 14 марта британский парламент проголосовал за перенос даты выхода страны из Евросоюза, который сейчас запланирован на 29 марта. Как известно, в мае состоятся выборы в Европарламент, и при отсрочке Brexit Великобритания должна будет принимать в них участие.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit
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