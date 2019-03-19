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Норвегия заявляет, что имеет доказательства глушения Россией сигналов GPS во время военных учений

Норвегия заявляет, что имеет доказательства глушения Россией сигналов GPS во время военных учений

КИЕВ. 19 марта. УНН. Норвегия заявила, что электронные доказательства вмешательства России в работу системы глобального позиционирования (GPS) в течение учений НАТО осенью 2018 года и требует объяснений от России. Об этом заявил министр обороны Норвегии, сообщает Reuters, передает УНН.

В ноябре, как Финляндия, так и Норвегия заявляли, что Россия, возможно, намеренно искажала сигналы GPS совместных военных учений Западных стран, которые также содержали упражнения по управлению гражданскими перелетами в Арктике.

Россия в то время отвергла эти обвинения.

"Россия сказала нам предоставить доказательства. Мы предоставили им доказательства", - заявил министр обороны Норвегии Франк Бекке-Йенсен, и указал, что среди мер вмешательства было глушения сигналов.

Россия сказала: "Спасибо, мы ответим, когда наши эксперты это пересмотрят", - сказал министр и добавил, что такой ответ России является положительным.

"Нужно терпение, чтобы быть соседом России", - добавил он.

"Они проводили учения очень близко к границе и знали, что это повлияет на регион с нашей стороны", - сказал министр, отвечая на вопрос, были ли такие действия России умышленными, сообщает агентство.

Как сообщал УНН, США и Норвегия выполнили наблюдательный полет над Россией.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Норвегия, учения
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