Норвегия заявляет, что имеет доказательства глушения Россией сигналов GPS во время военных учений

КИЕВ. 19 марта. УНН. Норвегия заявила, что электронные доказательства вмешательства России в работу системы глобального позиционирования (GPS) в течение учений НАТО осенью 2018 года и требует объяснений от России. Об этом заявил министр обороны Норвегии, сообщает Reuters, передает УНН.

В ноябре, как Финляндия, так и Норвегия заявляли, что Россия, возможно, намеренно искажала сигналы GPS совместных военных учений Западных стран, которые также содержали упражнения по управлению гражданскими перелетами в Арктике.

Россия в то время отвергла эти обвинения.

"Россия сказала нам предоставить доказательства. Мы предоставили им доказательства", - заявил министр обороны Норвегии Франк Бекке-Йенсен, и указал, что среди мер вмешательства было глушения сигналов.

Россия сказала: "Спасибо, мы ответим, когда наши эксперты это пересмотрят", - сказал министр и добавил, что такой ответ России является положительным.

"Нужно терпение, чтобы быть соседом России", - добавил он.

"Они проводили учения очень близко к границе и знали, что это повлияет на регион с нашей стороны", - сказал министр, отвечая на вопрос, были ли такие действия России умышленными, сообщает агентство.

Как сообщал УНН, США и Норвегия выполнили наблюдательный полет над Россией.