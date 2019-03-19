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Полная реформа "Укроборонпрома" займет полгода - заместитель секретаря СНБО

Полная реформа "Укроборонпрома" займет полгода - заместитель секретаря СНБО

Сергей Кривонос

КИЕВ. 19 марта. УНН. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос сообщил, что на реформирование Укроборонпрома нужно полгода. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

По словам Кривоноса, именно столько времени нужно, если нардепы в кратчайшие сроки рассмотрят и примут необходимый законопроект.

“Если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект, и по результатам того аудита, который будет проведен, для реформирования Укроборонпрома нужно до полугода”, — подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

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Вместе с тем президент Петр Порошенко отметил, что право определить этот документ как неотложный — это значит, что парламент обязан в кратчайшие сроки его рассмотреть.

Как сообщал УНН, на этой неделе в ВРУ внесут законопроект о снятии тайны из государственного оборонного заказа.

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Источник: УНН
Теги: СНБО, реформы, Укроборонпром
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