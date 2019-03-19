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Суд рассмотрит иск о противоправности участия председателя Верховного суда в заседаниях ВРУ

Суд рассмотрит иск о противоправности участия председателя Верховного суда в заседаниях ВРУ

КИЕВ. 19 марта. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по административному делу по иску члена Высшего совета правосудия Валентины Данишевской относительно ее участия в заседаниях ВРУ, где рассматриваются вопросы о назначении кандидатов на должности судей Верховного Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прес-службу суда. 

"Истец просит суд признать противоправными действия члена Высшего совета правосудия Валентины Данишевской относительно ее участия в заседаниях ВРУ в пленарном составе, на которых рассматриваются вопросы о внесении представления Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия освободила в отставку двух киевских судей и судью из Волынской области.

Напомним, 6 марта 2019 Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного Суда и назвала его победителей.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, судьи, иск, Высший совет правосудия
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