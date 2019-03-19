Украина и Иран обсудили сотрудничество в секторе АПК

КИЕВ. 19 марта. УНН. И.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева встретилась с новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради. На встрече стороны обсудили возможности сотрудничества между аграрными ведомствами двух стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.

Трофимцева отметила, что сейчас на рассмотрении иранской стороны находятся три проекта меморандумов о сотрудничестве в области АПК.

"В частности, это Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран в области сельского хозяйства. И два проекта документов о сотрудничестве по направлениям ветеринарии и фито санитарии", - говорится в сообщении.

Посол Ирана выразил заинтересованность, о сотрудничестве, а особенно в углубленные сотрудничества в сельском хозяйстве и заверил в содействии, со своей стороны.

Напомним, Украина и Республика Словения расширят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в агропромышленном комплексе (АПК).



