Украинские военные отработали артиллерийские стрельбы на море
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские военнослужащие отработали артиллерийские стрельбы на море, проведя учения по отражению нападения диверсионной группы боевых пловцов на корабль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В рамках выхода экипаж осуществил учебные стрельбы из автоматического оружия - отражение нападения диверсионной группы боевых пловцов на корабль. Из штатного корабельного вооружения отработано артиллерийские стрельбы: предупредительная стрельба по судну-нарушителю, стрельба на поражение надводной цели и отражение нападения с воздуха", - сообщили пограничники.
Все учебные упражнения выполнены на положительные оценки, условные цели поражены, добавили в ведомстве.
Напомним, водолазы ВМС ВСУ провели учения в ледяном море.