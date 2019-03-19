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Украинские военные отработали артиллерийские стрельбы на море

Украинские военные отработали артиллерийские стрельбы на море

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские военнослужащие отработали артиллерийские стрельбы на море, проведя учения по отражению нападения диверсионной группы боевых пловцов на корабль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В рамках выхода экипаж осуществил учебные стрельбы из автоматического оружия - отражение нападения диверсионной группы боевых пловцов на корабль. Из штатного корабельного вооружения отработано артиллерийские стрельбы: предупредительная стрельба по судну-нарушителю, стрельба на поражение надводной цели и отражение нападения с воздуха", - сообщили пограничники.

Все учебные упражнения выполнены на положительные оценки, условные цели поражены, добавили в ведомстве.

Напомним, водолазы ВМС ВСУ провели учения в ледяном море.

Источник: УНН
Теги: учения, артиллерия, море, военные, Госпогранслужба, стрельба
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