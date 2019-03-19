Морская охрана остановила два "скрывающихся" судна

КИЕВ. 19 марта. УНН. Морская охрана Госпогранслужбы за два месяца 2019 года обнаружила два случая отключения системы идентификации судов АИС, что стало основанием для остановки и проведения осмотра этих судов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За январь-февраль 2019 года корабельно-катерный состав Морской охраны во время несения службы... в прилегающей зоне и защиты ее интересов в И(м)ЭЗ, отслежено более 100 судов. Выявлено два случая отключения АИС, что стало основанием для остановки и проведения осмотра этих судов", - указали в ГПСУ по итогам первого заседания рабочей группы по внедрению норм закона Украины "О прилегающей зоне Украины".

Отключение судами системы АИС, как сообщается, "часто связано с попытками скрыть маршрут перехода, в частности, если были заходы в закрытые порты ВОТУ, или осуществление другой противоправной деятельности в надежде на невозможность обнаружения этого факта радиотехническим наблюдением".

Капитаны судов, в обоих случаях отключения АИС за два месяца этого года, объяснили это техническими неисправностями, после устранения неисправности в кратчайшие сроки, работу систем восстановили. С завершением досмотра других нарушений выявлено не было, добавили в ведомстве.

"Но в случае выявления таких нарушений необходима исчерпывающая нормативно-правовая база, которая будет определять весь комплекс действий от смотровой группы Морской охраны до судебного решения о привлечении к ответственности всех причастных к нарушению человек", - отметили пограничники.

В течение недели тактической группой корабельно-катерного состава Морской охраны, как отмечается, отслежены и проконтролированы более 40 судов, проведен опрос тех, деятельность которых в прилегающей зоне по анализу и оценке рисков была подозрительной. В настоящее время нарушений пограничного законодательства и законодательства о прилегающей зоне не обнаружено. Но отслеживание продолжается, указали в ГПСУ.

Напомним, законом "О прилегающей зоне Украины", который вступил в силу 4 января 2019 года, Морской охране разрешается стрелять без предупреждения в ответ на нападение.