Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 27 марта

КИЕВ. 19 марта. УНН. Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 27 марта. Об этом сообщила первый вице-спикер, Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко во время рабочего визита в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховой Рады.

"27 марта состоится очередное заседание рабочих подгрупп и ТКГ в Минске. Прошу направить все проблемные вопросы по восстановлению объектов критической инфраструктуры для их предметного обсуждения с представителями РФ и ОБСЕ на заседаниях экономической и безопасности подгрупп", - заявила Геращенко.

По ее словам представители Украины в рабочих подгруппах ТКГ затронут вопрос проведения ремонтно-восстановительных работ объектов критической инфраструктуры Донецкой области.

Как сообщал УНН, Украина готова передать РФ 25 россиян в обмен на украинцев и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе.

Ранее ТКГ договорилась о введении бессрочного режима тишины в Донбассе с 8 марта.